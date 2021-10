Roma Cares: sabato e domenica al Foro Italico per "Tennis & Friends 2021"

Sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre Roma Cares sarà presente al Foro Italico. La fondazione del club giallorosso è stato invitata a "Tennis & Friends 2021", un evento che unisce sport e salute. Roma Cares sarà protagonista con diverse attività, come le lezioni di fitness gratuite per le donne accolte dalla casa famiglia del Capitano Ultimo fino, attività di intrattenimento per ragazzi non vedenti dell'ASD Calcio 2000 e per i bambini del progetto "Calcio Insieme", affetti da disabilità psicomotorie di vario livello.

La Roma coinvolgerà vip e Legend del Club in questo evento, alcuni dei quali prenderanno parte ai tornei di Tennis e Padel. Sarà presente anche un desk "Amami e basta".

"Tennis & Friends" negli anni è riuscito a promuovere il tema della prevenzione, fornendo una serie di visite, check-up e screening gratuiti. Dal 2011, sono 120mila le persone che hanno usufruito dei servizi di chep-up gratuiti.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE