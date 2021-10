Roma Calcio a 5, inizia alla grande la stagione: Mirafin battuta 5-3

La Roma Calcio a 5 inizia nel migliore dei modi la nuova stagione di serie A 2. I giallorossi ottengono i primi tre punti del campionato, battendo per 5 a 3 la Mirafin. Nella gara disputata ieri al Palaromboli di Colleferro, la Roma è subito partita forte: il gol di Santos ha regalato il vantaggio nel primo tempo mentre ad inizio ripresa, le reti di Isgro e Da Silva hanno consolidato il risultato. Proprio quando il match sembrava ormai indirizzato verso una prevedibile conclusione, gli ospiti riuscivano ad accorciare le distanze. A quel punto il copione della partita è cambiato e anche grazie all'inserimento del portiere di movimento, la Mirafin, riusciva a trovare prima il 3-2 e poi il 3-3. La Roma ha quindi cercato il gol a testa bassa, uno sforzo premiato con la rete di Colletta ad un minuto dalla fine seguito dal definitivo 5-3 di Rodriguez. Oltre al risultato, grande è la gioia per aver visto una grande partecipazione del pubblico sugli spalti che ha sostenuto la squadra di mister Di Vittorio dall'inizio alla fine. Un altro segnale di come si stia sempre più tornando alla normalità.