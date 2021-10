Roma calcio a 5, Caique Silva: "Roma sei bellissima. Pronti per il derby" (VIDEO)

TWITCH - La stella brasiliana della Roma calcio a 5, Caique Silva, è intervenuto sul canale Twitch di PlayRoma e ha commentato così l’imminente sfida contro la Lazio che si giocherà domani alle ore 16: “Stiamo bene, ci siamo allenati in modo corretto durante la settimana. La squadra è giovane, ma tutti i ragazzi hanno il giusto atteggiamento anche negli allenamenti”.

“Sono qui da 4 anni e viverci è bellissimo, l’ho detto anche al Direttore Sportivo Gianluca Di Vittorio - ha aggiunto sulla città di Roma -. Conosco ormai ogni posto, fosse per me resterei per sempre”.

“Mi hanno deluso i procuratori, soprattutto al tempo del Corinthians - ha detto parlando della scelta del calcio a 5 rispetto al calcio a 11 - Si sono comportati male nei miei confronti, facendo anche cose alle mie spalle senza che io lo sapessi. Per questo ho deciso di andare a giocare nel calcio a 5 dove sono felice”.