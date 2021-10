Dopo le polemiche in Inter-Juventus e alcune scelte dubbie in Roma-Napoli, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica: "Ho deciso di fare questo piccolo intervento per dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori, peraltro di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi"

(Radio Rai)