Ranieri: "Mourinho è un grande allenatore e motivatore"

RADIO UNO - Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma e nuovo allenatore del Watford in Premier League, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente radiofonica in cui, tra le altre cose, ha analizzato anche l'arrivo sulla panchina giallorossa di José Mourinho. Queste le sue parole: "Mourinho è un grande allenatore e motivatore, lo vedo bene e gli auguro ogni bene. E poi ci sarà una stracittadina con un signor tecnico che si chiama Sarri, ci sarà una bella competizione tra le due squadre. Il ko nel derby? Può succedere".