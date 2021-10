Pellegrini: il capitano giallorosso inserito nella top 11 dei giocatori più in forma dei 5 migliori campionati europei

Lorenzo Pellegrini è in un periodo di forma straordinario e proprio per questo il famoso sito che si occupa di statistiche riguardo al mondo del calcio, WhoScored.com, ha inserito il capitano giallorosso nella top 11 dei giocatori più in forma nelle ultime sei partite dei 5 campionati più importanti. Pellegrini ha una media voto pari a 7,64. La formazione è così composta: Mendy (Chelsea), Azpilicueta (Chelsea), Bremer (Torino), Mavropanos (Stoccarda), Davies (Bayern Monaco), Salah (Livepool), Pellegrini (Roma), Tonali (Milan), Nkunku (Lipsia), Benzema (Real Madrid), Lewandowski (Bayern Monaco).

