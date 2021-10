Nzonzi: «Felice di aver scelto l'Al-Rayyan»

Steven Nzonzi riparte dal Qatar. Dopo un lungo tira e molla il centrocampista francese si è convinto ad accettare l'offerta dell'Al-Rayyan. La scorsa settimana c'è stata la presentazione ufficiale, al fianco del tecnico Laurent Blanc e dello sceicco Ali bin Saud, presidente dell'Al-Rayyan.

"Sono felice di giocare al fianco di molti giocatori che hanno avuto una carriera rilevante in Europa, per me è un'opportunità per provare qualcosa di diverso. Ho ricevuto numerose offerte - ha detto l'ex Roma e Siviglia - ma ho scelto di venire all'Al Rayyan per vivere il paese dove si svolgeranno i Mondiali del 2022.Sarà bello giocare con Brahimi e James Rodriguez, giocatori di grande esperienza. Sono onorato di poter lavorare con Blanc, mi ricordo quando lo guardai in televisione durante la Coppa del mondo del 1998. Darò tutto per il club"