Newcastle: Bruce si dimette. In corsa anche Fonseca per la panchina

In mattinata è arrivato l'annuncio ufficiale: Steve Bruce "ha lasciato la sua posizione di manager di comune accordo con la società", come recita il comunicato pubblicato dal Newcastle.

Poco prima, dall'edizione britannica dell'emittente satellitare, era emersa anche la candidatura di Paulo Fonseca come possibile nuovo allenatore del Newcastle.

Former Roma boss Paulo Fonseca has emerged as a contender for the #NUFC managerial role if Steve Bruce is sacked.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 20, 2021