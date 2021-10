Moratti: "Mourinho aveva già avvisato. E' rimasto esterrefatto dopo il 6-1"

RADIO 1 - "Ha cercato di cavarsela in tutti i modi... Aveva già avvisato, nei momenti di esaltazione, che la rosa non era all'altezza. Una sberla come quella presa giovedì però nessuno se l'aspettava, e lui è rimasto esterrefatto". L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', dedica una battuta sul 'suo tecnico' José Mourinho dopo l'onta del 6-1 in casa del Bodo rimediata dalla Roma: "Ieri però la Roma ha giocato bene contro il Napoli - ha aggiunto Moratti - e ciò lo mette nelle condizioni di essersi rifatto, sarebbe stato terribile se avesse preso altri gol".