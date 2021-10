Milan, Tomori: "Quando Abraham mi ha parlato della Roma gli ho detto subito di venire a giocare in Serie A"

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale inglese in cui, tra le altre cose, ha parlato anche del trasferimento in Italia dell'ex compagno del Chelsea Tammy Abraham, nuovo attaccante della Roma. Queste le sue parole: "La Roma è un grande club, il Milan altrettanto. C'è tanta storia dietro a queste due squadre in Italia e in Europa. Quando mi ha parlato della Roma, gli ho detto subito sì, vieni a giocare contro di me in Serie A".