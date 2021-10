Lo Monaco (ex dirig. Catania) torna a pungere Mourinho: "Sapevo sarebbe stato un problema per la Roma"

Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, torna a pungere Josè Mourinho dopo le schermaglie dialettiche andate in scena anni fa, che regalarono agli amanti del calcio una delle stoccate più pungenti dello Special One - "Lo Monaco? Io conosco il monaco del Tibet, il Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco, il Gran Premio di Monaco... Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me deve pagarmi tanto" -. Lo Monaco è intervenuto sulle frequenze dell'emittente radiofonica e ha così commentato la prima parte di avventura giallorossa di Mourinho:

"Mourinho? Avevo già previsto che sarebbe stato un problema per la Roma, non mi sorprendono alcuni risultati".

(Radio Punto Nuovo)