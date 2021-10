Lamela: "Mourinho? Mentalità fantastica e grande persona"

Entrambi alla Roma, ma in momenti diversi: Erik Lamela e Josè Mourinho hanno però visto le proprie strade incrociarsi al Tottenham. Ed è proprio dell'attuale allenatore giallorosso che il fantasista argentino in forza agli Spurs ha parlato in un'intervista concessa al quotidiano britannico. Di seguito le parole del Coco:

"E’ un allenatore con una mentalità fantastica, uno di quelli che più importanti che ho avuto in carriera. Lui ha provato a fare il meglio per il Tottenham, abbiamo lavorato molto insieme per il club. E’ anche una grande persona e sono stato contento in quel periodo che abbiamo trascorso insieme".

(thetimes.co.uk)

VAI ALL'INTERVISTA