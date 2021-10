Italia, il ct Mancini su Bodo-Roma: "Campo difficile, una sconfitta così può capitare"

Intervenuto a margine della settima edizione del premio Giuseppe Colalucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni il ct della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha parlato anche della disfatta della Roma in Norvegia contro il Bodo. Queste le sue parole in merito:

"Come diceva Boskov, sempre meglio perdere una 6-1 che sei volte 1-0. Credo che la Roma abbia giocato su un campo difficile, non è così semplice giocarci. Noi abbiamo giocato in Lituania una gara difficile, su un campo assurdo. Credo possa capitare".

Su Roma-Napoli:

"Sarà una bella partita, il Napoli sta facendo davvero bene e penso possa essere una candidata allo scudetto. Sarà un test importante per i partenopei".