Gravina: "Non sono preoccupato per la vicenda plusvalenze, è un'indagine conoscitiva"

La Procura Figc sta indagando su alcune plusvalenze sospette e la Covisoc ha segnalato alcune operazioni fatte negli ultimi anni. In merito a questa vicenda si è espresso il presidente federale Gabriele Gravina: "Non sono preoccupato per la vicenda plusvalenze, questo problema lo stiamo seguendo da tantissimo tempo perché è noto a tutti – le sue parole a margine della presentazione di un libro - Quindi, più che un'indagine di tipo persecutorio abbiamo un'indagine conoscitiva. Covisoc, da noi sollecitata più volte ha voluto mettere insieme una serie di elementi che aiutano anche a capire le condizioni del nostro sistema, quindi a conclusione di queste ricerche ha messo a conoscenza noi e la Procura, la quale adesso dovrà fare degli approfondimenti. Come ben sapete, visto che il tema è noto, si cozzerà contro la solita questione delle valutazioni soggettive o oggettive. Noi siamo coscienti della nostra impossibilità di agire su questo terreno che è abbastanza scivoloso, ma sappiamo anche che possiamo, attraverso alcuni accorgimenti, adottare provvedimenti che possono limitare l'impatto di questo fenomeno all'interno delle problematiche gestionali di questo calcio".

"È una bellissima notizia, non solo per la partita in sé ma per tutti i tifosi e rafforza un messaggio di speranza per tutto il Paese - ha detto anche sulla possibilità di vedere il 100% di capienza in occasione di Italia-Svizzera - Il passo successivo sarà il 100% per il campionato e sarà il completamento di quel processo graduale che avevamo auspicato e sono contento che si sta centrando quell'obiettivo molto importante al quale tutte le società hanno puntato e tengono in modo particolare".

