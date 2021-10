FOTO - Roma-Milan, striscione per De Falchi: "Ricordiamo Antonio, il figlio che Roma non potrà più avere. Il suo volto in eterno sulle nostre bandiere"

La Roma scende in campo contro il Milan, nel big match dell'undicesima giornata. Partita sentita per i tifosi giallorossi, che scelgono di ricordare in Curva Sud lo scomparso Antonio De Falchi, supporter della Roma scomparso nel 1989 durante una trasferta contro i rossoneri all'età di diciannove anni. I tifosi hanno esposto in suo onore uno striscione che recita: "Ricordiamo Antonio, il figlio che Roma non potrà più avere. Il suo volto in eterno sulle nostre bandiere".

?❤️ 'Ricordiamo Antonio, il figlio che Roma non potrà più avere. Il suo volto in eterno sulle nostre bandiere' CURVA SUD ANTONIO DE FALCHI#asroma #RomaMilan ??? pic.twitter.com/5Ib8EVF5Jc — laroma24.it (@LAROMA24) October 31, 2021