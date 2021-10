FELICI: "L'effetto Mourinho si vedrà nei big match - MATTIOLI: "Non capisco perché non giochi Diawara"

La Roma ha battuto l’Empoli 2-0, per effetto dei gol di Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan, regalandosi così una sosta per le nazionali tranquilla e serena. All’indomani della vittoria dei giallorossi, lo sguardo dell’etere romano è rivolto ai prossimi impegni della squadra di Mourinho e alla rosa a disposizione del tecnico portoghese. Secondo Antonio Felici “l'effetto Mourinho si vedrà nei big match”, mentre Mario Mattioli si chiede "visto il centrocampo di ieri non capisco perché non giochi Diawara".

Jacopo Palizzi si sofferma sul potenziale della rosa: "la Roma ha un grandissimo potenziale inespresso, è quarta e alcuni ancora non si stanno esprimendo al meglio".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

______

La Lega è sempre attenta a quando parte l’inno della Roma, però poi sentiamo insulti razzisti a Koulibaly, insulti alla madre di Zaniolo...eppure non vedo grande enfasi nell’affrontare queste cose. La Roma ha giocato in Ucraina giovedì, tutte stanno giocando in Europa, ma l’unico che si lamenta sempre è Sarri. Se fischieranno Spalletti in Roma-Napoli? Ma perché non ci si può lasciare bene e si deve litigare per forza? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

L’effetto Mourinho si vedrà nei tre big match dopo la sosta. Se la Roma non sarà più il vaso di coccio che quando incontra le grandi perde e magari farà risultato allora dirò di aver visto l’effetto Mourinho. La Roma ieri è stata più compatta, questo mi fa sperare che ci sia stata un’inversione di tendenza. Parlerà il campo, con i tre big match nelle prossime quattro partite capiremo tante cose (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha fatto il suo, è stata una vittoria di routine. Mi sembra che Pellegrini si sia preso la leadership della squadra, ora è una garanzia e uno che fa la differenza. Le prossime partite chiariranno il percorso da fare, credo abbia le carte in regola almeno per l'Europa che conta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Firmerei per la posizione che ha la Roma oggi, si è messa alle spalle Atalanta, Lazio, Juventus. Non avevo questa certezza a inizio stagione, Atalanta e Juventus partivano con un vantaggio enorme, anche di rosa. Non sono insoddisfatto della classifica, ma i punti di Verona li dovevi avere, con quelli numericamente saresti stato in lotta per lo Scudetto. Chiedo alla Roma di giocarsela sia con la Juventus sia con il Napoli (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Della partita di ieri mi prendo il fatto che i giocatori che avrebbero dovuto trascinare la squadra stanno facendo quello che ci aspettavamo. La Roma ha un grandissimo potenziale inespresso, è quarta e alcuni ancora non si esprimono al meglio. Abraham può fare 18-20 gol (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il campionato della Roma inizia adesso, ora incontrerà le squadre vere. Finora ha fatto un buon bottino ma il calendario non era impegnativo. Adesso squadra e allenatore devono dimostrare che hanno fatto punti perché sono forti, non perché gli avversari erano deboli (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sentire l’Olimpico cantare “Roma Roma Roma” in quel modo è da brividi con solo 30 mila persone, pensate con 60 o 70 mila cosa potrebbe succedere. Il tifo della Roma è risbocciato dopo anni di macerie provocate da Pallotta ed oggi è anche più forte della società, l’unica cosa che ci manca per vincere è una squadra all’altezza della sua città e del suo tifo (MARIO CORSI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Finora la Roma ha incontrato squadre che avrebbe dovuto battere e ha vinto, tralasciando derby e Verona. Ora dovranno far vedere di che pasta sono fatti. Visto il centrocampo di ieri non capisco perché Diawara non giochi... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma, sconfitta al derby e a Verona, è comunque quarta da sola. Rientra negli obiettivi della società, visto il bilancio. I Friedkin continuano a mettere soldi, ma la Roma è una macchina pazzesca... (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fondamentale il ritorno di Smalling. Ieri Mancini ha giocato bene perché aveva lui al suo fianco e non Ibañez (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini è una scommessa vinta, da Mourinho, dal ragazzo e dalla società. Zaniolo va disciplinato, ma anche lui è una realtà. Mourinho inizia di nuovo a divertirsi... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non era una vittoria scontata, soprattutto dopo il derby. La Roma è stata brava e ora sta lì, al quarto posto da sola (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)