Domani Spinazzola ospite in Senato per celebrare la vittoria di Euro 2020

Nella giornata di domani Gabriele Gravina e Leonardo Spinazzola saranno ospiti a Palazzo Madama alle ore 12 per celebrare il successo dell'Europeo di calcio. Il presidente federale e il terzino della Roma prenderanno infatti parte all'evento 'Omaggio allo sport tricolore', insieme agli altri atleti che hanno portato l'Italia sul gradino più alto del podio in questa estate. Tra questi ci saranno anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e alcuni dei protagonisti delle Paralimpiadi di Tokyo come Bebe Vio, Ambra Sabatini, Riccardo Menciotti, Alessia Scortechini al ciclista Giorgio Farroni. Presenti anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e alcuni dei medagliati azzurri, tra i quali Marcell Jacobs, Mauro Nespoli, Lucilla Boari, Luigi Busà, Vito Dell'Aquila, Antonio Pizzolato e il vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli.

(figc.it)

