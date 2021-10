Diritti TV, l'Agcom apre procedimento contro DAZN: «Prevenire malfunzionamenti»

L'AgCom si muove nei confronti di DAZN. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oggi ha adottato un ordine nei confronti dell'emittente televisiva, fornitore del servizio di trasmissione in live streaming delle partite di calcio della massima serie del campionato italiano.

«Le segnalazioni pervenute da consumatori ed Associazioni ed i dati sin qui raccolti dall'Autorità circa l'andamento delle trasmissioni hanno evidenziato, nella fornitura del servizio, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente -prefigurato nell'Atto di Indirizzo di cui alla delibera n. 206/21/Cons - a tutela degli utenti di Dazn ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. d) della legge 14 novembre 1995, n. 48, essendo allo stato insufficienti le iniziative volontarie poste in essere dalla società», scrive l'AgCom.

Con il provvedimento di oggi «l'AgCom ordina a Dazn di adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della propria piattaforma di origine del segnale televisivo trasmesso in live streaming ed implementando al contempo un servizio di assistenza clienti efficace ed efficiente, che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica». Con l'ordine odierno, l'Agcom evidenzia che sarà la stessa autorità indipendente a definire i criteri e le soglie per gli utenti danneggiati dai disservizi di DAZN.

«Abbiamo avviato in queste settimane un confronto con le Istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio e l'esperienza di visione degli eventi sportivi». Lo spiega Dazn in una nota, dopo l'apertura di un procedimento d'urgenza da parte dell'Agcom. «Siamo al lavoro e siamo a disposizione dell'Autorità per sederci attorno a un tavolo per trovare soluzioni ancora più efficaci, eque e condivise nel breve periodo», conclude Dazn.