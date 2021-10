Dazn, errore di trasmissione: 'Forum' al posto di Juventus-Alessandria

Curioso errore nella programmazione televisiva di Dazn: nella giornata di oggi era prevista la trasmissione del match amichevole tra Juventus e Alessandria ma i tifosi, collegandosi per assistere alla partita, hanno assistito in realtà alla trasmissione 'Forum', in onda in quel momento anche su Canale 5. Il collegamento con Juventus-Alessandria è cominciato solo al 14′ della partita. Si tratterebbe di un errore di EI Towers che ha sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn.

(Calcio e Finanza)

