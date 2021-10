Dal Pino: "Polemica Sarri? Non ci piace la maleducazione, in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza"

A margine della presentazione della nuova sala Var, l’Ibc Center di Lissone, ha parlato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Le sue parole:

“Sarri ha detto guerra alla Lega, ma non penso abbia detto queste cose quando in Premier giocava con meno di 60 ore di distanza, e qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione. La Lega è la casa di tutti, la Lega gestisce il campionato e per fortuna abbiamo strutture e persone che subiscono pressioni ma non cambia niente. Stadi al 100%? Me lo auspico, per noi esiste solo questa ipotesi nonostante il 75% indicato dal Cts. Se si tratta di un breve periodo, ok, ma nel resto d’Europa tutti hanno il 100%. Per quanto tempo le nostre squadre dovranno soffrire una differenza di trattamento rispetto alle altre in Europa? Tutto questo poi incide sui pesantissimi numeri che stiamo vedendo come sistema. Auspico che il Governo apra al 100%, con green pass e mascherina, incentiveremo nel tentativo di far mantenere la mascherina. Dazn? Saremo intransigenti, devono essere trasmesse partite senza problematiche e basta. Devono adeguarsi”