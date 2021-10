CIARDI: "La Roma è più squadra della Juventus" - FOCOLARI: "Per ora nessuna differenza tra Mourinho e Fonseca"

Prosegue il periodo di sosta dedicato ai match delle nazionali, ma la gara tra Juventus e Roma si avvicina a grandi passi. Domenica sera la squadra di Mourinho tornerà in campo e le attenzioni dell'etere romano sono già rivolte al big match contro gli uomini di Allegri, tra chi riflette sul livello delle due rose e chi ragiona invece sul calendario che attende i giallorossi nelle prossime settimane. Secondo Jacopo Palizzi "la Roma dà l’idea di essere più quadrata dei bianconeri" e come lui la pensa anche Roberto Pruzzo, per il quale "i giallorossi non sono favoriti, ma se la giocano".

Pensiero al calendario per Ilario di Giovambattista, che ricorda come "prima ci sarà la sfida con Allegri, poi con Spalletti e infine il Milan di Pioli e avremo le risposte su quanto valgano i giallorossi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma in questo momento è più squadra dei bianconeri, la squadra a disposizione di Allegri non è quella degli anni scorsi. Per me Rui Patricio giocherebbe titolare in questa Juventus e non sarebbe l’unico giocatore della Roma... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma ha perso il derby nel primo confronto con le grandi e adesso nel giro di poche partite le affronterà quasi tutte. Prima ci sarà la sfida con Allegri, poi con Spalletti e infine il Milan di Pioli e avremo le risposte su quanto valgano i giallorossi (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Ora come ora la Roma dà l’idea di essere più quadrata dei bianconeri, nonostante abbia messo dentro più giocatori della Juventus e tutti in punti nevralgici del campo, come Rui Patricio o Abraham (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

La partita di domenica è importante per tutte e due le squadre, ma la Roma non si può permettere di perdere, quelle davanti altrimenti rischiano di scappare. I giallorossi non sono favoriti, ma se la giocano. Mourinho deve dare un segnale forte dopo la sconfitta nel derby e non può perdere un big match come quello di Torino. C’è anche l’occasione di staccare proprio la Juve e portarsi a sette punti secondo me (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

In questo momento tra la Roma di Mourinho e di Fonseca non c’è differenza. Le partite che ha vinto finora lo Special One le aveva vinte anche il vecchio tecnico. Adesso vedremo la differenza tra le due squadre, ma al momento la situazione di classifica è la stessa della passata stagione. Calafiori per me è più bravo di Viña (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Se fai giocare Viña in quelle condizioni nel derby ritieni Calafiori non pronto, altrimenti avrebbe giocato lui. Il terzino uruguaiano è stato mandato al massacro visto che ha giocato tutta la partita dopo esser tornato dal Sudamerica. Io non sono sicuro che Mourinho voglia far giocare Calafiori a Torino però, anche perché su quella fascia puoi trovare uno tra Cuadrado, Bernardeschi o Kulusevski che ti creano problemi. L’alternativa a Viña al momento non è affidabile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)