Cassano: "Parla pure Zeman, si è svegliato dall'oltretomba. Totti? Mai stato invidioso, non sono un rosicone"

Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni di Antonio Cassano su Francesco Totti, quando ha detto che fra 20 anni si saranno tutti dimenticati dell'ex numero 10 della Roma. Oggi Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d'oro all'ex giocatore di Bari, Roma e Sampdoria. Le sue parole:

"Zeman ha detto che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato dall’oltretomba. Non sono mai stato invidioso di nessuno e non sono un rosicone: ho una famiglia meravigliosa, il grano l’ho fatto, ora gioco a padel. In Italia ci sono troppi leccaculo".