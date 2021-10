Boniek: "Abraham è un buonissimo attaccante, ma Borja Mayoral l’anno scorso giocando di meno segnava di più"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Zbigniew Boniek, ex attaccante della Roma e vicepresidente Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale di calciomercato in cui commentando Dusan Vlahovic ha parlato anche di Tammy Abraham e degli attaccanti giallorossi. Queste le sue parole.

Le piace Vlahovic?

"Molto. È un giocatore interessante, fa reparto da solo. È forte fisicamente, col sinistro, sa fare gol in tanti modi e per questo è facilitato. L’attaccante deve segnare, a Roma abbiamo un buonissimo attaccante come Abraham, però se guardi le cifre Borja Mayoral l’anno scorso giocando di meno segnava di più".

