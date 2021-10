Bodo Glimt: i tifosi con gli spazzolini...da regalare anche al capitano avversario

[...] Il più grande gruppo di sostenitori del Bodø/Glimt sono i Glimt-Supporters, famosi per i loro grandi spazzolini decorati con stemmi della squadra. Il legame tra il Bodo Glimt e gli spazzolini gialli nasce nel 1974, quando il tifoso Arnulf Bendixen portò proprio uno spazzolino giallo in trasferta per intonare i cori a mo' di bacchetta. Dal quel giorno gli spazzolini gialli sono diventati un simbolo a Bodo e prima di ogni partita i sostenitori del Bodo ne consegnano uno al capitano avversario. Vedremo se accadrà anche questa sera contro la Roma.