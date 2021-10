As Roma: partnership con Pellettieri di Parma per le calzature

Sarà Pellettieri di Parma a fare le scarpe alla Roma. Come comunicato sul proprio sito ufficiale, l'azienda italiana sarà "Official Supplier" del club giallorosso. Questa la nota pubblicata dalla Roma:

L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con Pellettieri di Parma, eccellenza italiana nella realizzazione di calzature da uomo. In qualità di Official Supplier, Pellettieri di Parma fornirà alla squadra giallorossa i propri esclusivi prodotti, risultato di uno straordinario mix tra la modernità dell’innovazione tecnica e le più antiche tradizioni di lavorazione della pelle, arricchito da un approccio interamente manuale che rende unica ogni calzatura. Pellettieri di Parma godrà della visibilità sui led dello Stadio Olimpico durante le gare casalinghe della AS Roma e accompagnerà la squadra nelle trasferte italiane ed europee attraverso le proprie calzature realizzate con la cura, la qualità e la passione che da sempre caratterizzano il brand.

(asroma.com)

