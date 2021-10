AS Roma Calcio a 8: secondo 1-1 consecutivo. Giallorossi secondi in classifica

Secondo pareggio consecutivo per l’AS Roma Calcio a 8, ancora una volta per 1-1. I giallorossi, di cui LAROMA24.IT è partner ufficiale, passano in svantaggio contro l’All Star Calcio a 8 in virtù della rete di Di Nolfo, ma acciuffano subito il pari a fine primo tempo con Ech Chouby, arrivato a quota 4 gol in campionato. Nella ripresa la gara diventa molto spezzettata con le due squadre che scelgono di non rischiare troppo e portare a casa il punto, che permette ai giallorossi di rimanere imbattuti in stagione e tenere il secondo posto in classifica.