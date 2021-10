AS Roma Calcio a 8, primo "stop" in campionato: 1-1 contro il Casalotti, ma la vetta della classifica è salva

Dopo le prime 3 vittorie in altrettante giornate di campionato, la Roma Calcio a 8 subisce il primo piccolo stop pareggiando per 1-1 sul campo del Casalotti Calcio a 8. I giallorossi di Mister Ferretti partono male e subiscono dopo pochi minuti la rete che porta avanti i padroni di casa. Nella ripresa però scende in campo un'altra Roma, che trova subito il pari con Proteasa e colleziona altre 2 limpide palle gol senza però trovare la via della rete. l'1-1 finale permette comunque ai giallorossi di mantenere la vetta della classifica con 10 punti.