YouTube inizierà a trasmettere le partite di Serie A nei paesi di lingua araba

Il 13 agosto, la Serie A ha annunciato che avrebbe iniziato a trasmettere in diretta alcune delle sue partite in Nord Africa e in Medio Oriente su YouTube. Questo decisione arriva mentre il massimo campionato di calcio italiano deve affrontare una situazione di stallo sulla vendita dei diritti di trasmissione in questa parte del mondo.

Il campionato che ospita il Milan, la Juventus e l'Inter, sta tentando da molti mesi di rompere lo stallo sulla vendita dei diritti per trasmettere le sue partite nelle prossime tre stagioni nei paesi di lingua araba. Tuttavia, molte compagnie di trasmissione sono state restie ad accettare.

Grazie a questo, la lega ha deciso di creare un canale in lingua araba sulla piattaforma YouTube. Continuate a leggere qui sotto per saperne di più:

Che cos'è la Serie A?

La Serie A è un campionato professionistico per le squadre di calcio che si posizionano al vertice del sistema dei campionati di calcio italiani. La competizione della Serie A si svolge da oltre novant'anni come una competizione in due gironi: uno di andata e uno di ritorno. La Serie A è classificata come una delle migliori leghe di calcio al mondo. Non solo, nel 2020 la Serie A è stata descritta come il campionato nazionale più forte.

Per la maggior parte della storia della Serie A, 16 club hanno gareggiato al massimo livello. Tuttavia, dal 2004, sono entrati a far parte 20 club in questa competizione. Le squadre che entrano in Serie A hanno la possibilità di vincere due fantastici trofei: lo Scudetto e la Coppa Compioni d'Italia.

Chi mandato in onda la Serie A in passato?

Negli ultimi tre anni, la Serie A è stata trasmessa da emittenti televisive tradizionali. Durante questo ciclo triennale, la Serie A è riuscita a incassare oltre 950 milioni di euro dalla vendita di queste licenze alle emittenti tradizionali.

Perché la Serie A sarà mandata in onda su YouTube quest'anno?

Uno dei motivi principali per cui la Serie A sarà trasmessa su YouTube è perché questa scelta porterà entrate extra ai club. Finora, il campionato italiano ha guadagnato più di 640 milioni di euro permettendo ad aziende come YouTube di trasmettere le loro partite.

Un'altra ragione per cui la Serie A sarà trasmessa su YouTube è perché gli accordi con le emittenti televisivi tradizionali attualmente si stanno rivelando complicati. Per questo motivo, i club devono cercare nuove risorse di entrate.

Che cosa è stato concordato?

I club di Serie A hanno accettato che le partite del campionato siano trasmette in streaming su YouTube il prossimo anno. Dopodiché, potranno decidere se continuare a permettere a YouTube di trasmettere le partite di calcio in streaming, o se seguire una strada diversa. I club di Serie A sperano che, nel prossimo anno, saranno in grado di negoziare un accordo con le emittenti televisive tradizionali sulla vendita delle licenze televisive nella regione.

Se la Serie A riesce a trovare un buon accordo con le emittenti tradizionali, allora l'accordo con YouTube potrebbe essere cancellato o sospeso.

Che cosa sarà trasmesso sul canale YouTube?

Il canale YouTube che è stato creato ha intenzione di trasmettere almeno cinque partite per ogni giornata di campionato. Tuttavia, queste partite saranno disponibili solo in alcuni paesi di lingua araba.

Come verranno trasmesse le partite in streaming?

Le partite di Serie A saranno trasmesse in live-streaming utilizzando tecnologie come le webcam Logitech. Questo permetterà ai fan che si trovano in paesi di lingua araba di guardare le loro squadre preferite giocare in tempo reale.

Anche se la Serie A potrebbe non essere disponibile su YouTube per sempre, la buona notizia è che lo sarà almeno per il prossimo anno, durante il quale le partite saranno trasmesse in streaming nei paesi di lingua araba. Questa è una notizia incredibile per i fan. Speriamo solo che continui.