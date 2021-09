Inizio di stagione difficile per Granit Xhaka, che oltre ad una partenza da incubo con il suo Arsenal, se la deve vedere ora con il Covid. Il centrocampista, infatti, è risultato positivo ai test anti virus, e non potrà quindi prendere parte all'impegno della sua Svizzera contro la Grecia e a quello contro l'Italia.

Granit Xhaka has tested positive for COVID-19 and will not be available for Switzerland's game against Greece tonight. #AFC

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) September 1, 2021