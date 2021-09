VIDEO - Villar e i selfie con i tifosi all'uscita dall'Olimpico... In macchina con i genitori

Serata di festa per la Roma e Gonzalo Villar, all'uscita dallo Stadio Olimpico, ha voglia di concedersi ai tifosi presenti. Il centrocampista spagnolo, schierato titolare da Josè Mourinho nella sfida contro il CSKA Sofia, si è fermato in macchina - passeggeri i suoi genitori - per alcuni selfie con i sostenitori della Roma.