VIDEO - Sempre più fluida la camminata di Spinazzola a 73 giorni dall'infortunio

Non solo la bella vittoria della Roma per 5-1 sul CSKA Sofia: un'altra bella notizia per i tifosi giallorossi è la camminata di Leonardo Spinazzola a margine del match di Conference. Il laterale, dopo la partita, è stato pescato dalle telecamere de LaRoma24.it mentre camminava, leggermente claudicante ma in modo comunque abbastanza fluido, allontanandosi dallo stadio. Immancabile il sostegno dei tifosi presenti.

??Le buone notizie non finiscono: a 73 giorni dall'intervento, la camminata di #Spinazzola (acclamato dai tifosi fuori dall'Olimpico) appare abbastanza fluida e solo lievemente claudicante#asroma #romacskasofia ??? pic.twitter.com/byOxmcXQBk — laroma24.it (@LAROMA24) September 16, 2021