VIDEO - Mourinho: "Ibanez non è un terzino. Nessun problema con Villar"

Josè Mourinho, alla viglia di Hellas Verona-Roma, ha parlato anche della situazione legata a Villar e Ibanez: "Villar? Non capisco la domanda. L'anno scorso era titolare e quest'anno non lo fa? Paulo (Fonseca, ndr) aveva una visione diversa della mia, il prossimo allenatore avrà opzioni diverse delle mie. Qualche giocatore titolare con me magari non lo sarà col prossimo tecnico. Non c'è nessun problema con Villar, Cristante e Veretout stanno giocando bene Ibanez? Ovviamente non è un terzino e non può giocare alto e crossare, può giocare lì in emergenza con una predisposizione difensiva"