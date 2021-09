Momento d'oro per Jordan Veretout. Il francese, oltre al grande inizio di stagione con la Roma di Mourinho, è reduce dall'esordio con la nazionale transalpina. Intorno al centrocampista, inoltre, è emerso un interessante retroscena di mercato. Come scrive il sito inglese, nel 2015 fu ad un passo dal Leicester che a fine si sarebbe laureato campione di Inghilterra con Claudio Ranieri. Il giallorosso, ai tempi in forza al Nantes, scelse alla fine l'Aston Villa.

(leicestermercury.co.uk)

