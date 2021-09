Under: "Andare al Marsiglia è stata una delle decisioni migliori della mia carriera"

Cengiz Under, esterno d'attacco della Roma in prestito al Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il Galatasaray. Il giocatore turco ha espresso il suo pensiero sul trasferimento in Francia. Queste le parole del ventiquattrenne: "Il mio passaggio dalla Roma al Marsiglia è stato fatto grazie a Sampaoli. È stata una delle migliori decisioni di tutta la mia carriera firmare per l'OM".