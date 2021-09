Ufficiale, il Genoa passa di mano: Preziosi vende a 777 Partners

Dopo tanti anni di presidenza, fin dal lontano 2003, e dopo tante trattative Enrico Preziosi non è più il proprietario del Genoa. Proprio in questi minuti i profili social ufficiali del club hanno dato la notizia del passaggio di proprietà: la storica squadra di Genova è stato acquisito da 777 Partners, un fondo americano. Si allunga così la lista di proprietari stranieri in Serie A, in particolare in questo caso arriva una nuova proprietà a stelle e strisce.