Uefa, Ceferin: «Minacciato per la Superlega. Non mi dispiacerebbe se Juve, Barça e Real lasciassero»

DER SPIEGEL - Il presidente UEFA, Alexander Ceferin, attacca nuovamente Juventus, Barcellona e Real Madrid, i tre club rimasti sulle loro posizioni circa l'istituzione della Superlega. Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale tedesco il numero uno del calcio europeo è tornato sulla vicenda della scorsa primavera e del mancato 'scisma' dei top club continentali: "Non mi spiacerebbe se se ne andassero, è molto divertente che vogliano creare una nuova competizione e allo stesso tempo vogliano giocare la Champions League. Hanno dirigenti semplicemente incompetenti, sono persone che hanno tentato di uccidere il calcio".

Nello specifico Ceferin ha parlato dell'atteggiamento di Florentino Pérez: "Si lamenta e dice che il club può solo sopravvivere con la Superlega, poi cerca di acquistare Mbappé per 180 milioni". Ceferin ha inoltre aggiunto che la Superlega è stata proposta alla UEFA affinché fosse il massimo organo calcistico europeo a organizzarla. E che davanti al "no" ha ricevuto minacce da un consigliere della Superlega, il quale ha sottolineato come i club interessati avessero soldi e influenza a sufficienza per fargli causa fino a che non avesse cambiato idea.