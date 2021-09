Simonetta Matone, candidata vice Sindaco di Roma Capitale per il centrodestra e capolista della Lega, ha parlato sulle frequenze dell'emittente radiofonica. Trattato anche il tema del nuovo stadio della Roma, di seguito le sue parole in proposito:

“Ho incontrato i rappresentanti dell’As Roma per parlare della realizzazione del nuovo Stadio della Roma”

(New Sound Level)