Stadio Roma, Gualtieri: "Lavoreremo seriamente con la società per individuare un sito idoneo"

SKY TG 24 - Sul nuovo stadio della Roma «abbiamo detto che lavoreremo seriamente con la società, che mi sembra bene intenzionata e che sta ponendo le cose sui binari giusti, per porre finalmente fine a questa saga, un'altra presa in giro per i romani che dura da tantissimi anni, e fare questo stadio nei tempi della prossima consiliatura», ha detto all'emittente Roberto Gualtieri, candidato Sindaco di Roma per il centrosinistra, ospite di 'Start'.

«Ho detto anche che è serio - ha proseguito -, per chi si candida a governare, non esercitarsi, come hanno fatto altri candidati, sull'urbanistica elettorale, perché così si rischia di andare a sbattere e di fare gli errori dell'ultima volta. Queste cose si studiano quando si è al Campidoglio, quando si hanno tutti gli uffici. Io immediatamente incontrerò la società e lavoreremo per individuare un sito idoneo per fare uno stadio che sia uno stadio e nulla di più, come vuole fare giustamente la società, e che sia ben collegato e al servizio di una città che deve rinascere anche nello sport, sia con i grandi che con i piccoli impianti perché nel nostro programma c'è un'enfasi molto importante sullo sport di prossimità».