Stadi, Vaia (direttore Spallanzani): "Capienza anche al 100% ma flusso e deflusso devono essere garantiti"

"La capienza degli stadi si può portare anche al 100% ma se vengono rispettare determinare condizioni. Se c'è spazio e se siamo vaccinati non c'è problema, se lo stadio è un salotto lo possiamo riempire ma se il flusso e il deflusso dei tifosi non è garantito non si può riempirlo". Lo ha ricordato il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante la conferenza stampa davanti la fontana dell'Istituto per le malattie infettive diventata, durante la pandemia, simbolo della lotta al Covid.