La normalità sembra essere sempre più vicina. Il Comitato tecnico scientifico è intenzionato ad aumentare la capienza degli impianti, passando così dal 50% al 75% per quanto riguarda le strutture all'aperto, ed arrivando al 50% per quelli al chiuso. L'obiettivo è tornare all'apertura totale degli impianti, raggiungendo così il 100% dei posti disponibili. Inoltre tra quindici giorni ci sarà un nuovo incontro per valutare la situazione.

