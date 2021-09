Sassuolo, la squadra di Dionisi perde 2-0 in amichevole contro la Cremonese

Il campionato di Serie A è fermo a causa della sosta per le Nazionali, ma i club continuano ad allenarsi in vista della ripresa delle gare ufficiali in programma la prossima settimana. Tra queste c'è anche il Sassuolo, prossimo avversario della Roma di José Mourinho. La squadra neroverde nella giornata di oggi è scesa in campo per disputare una partita amichevole contro la Cremonese. La squadra allenata da Dionisi però esce sconfitta dal test contro la compagine di Serie B, che porta a casa la vittoria per 2-0.