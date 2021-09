Sampdoria: pronta illuminazione "anti Covid" nel centro sportivo

La Sampdoria è la prima società calcistica italiana a dotare gli spazi comuni del proprio centro sportivo delle lampade Biovitae, una tecnologia di illuminazione capace di ridurre di quasi il novanta per cento la presenza del virus Covid 19, oltre a muffe e batteri. "Il progetto "Sampdoria Biosafe" - ha spiegato il responsabile medico blucerchiato dottor Amedeo Baldari- nasce da una esigenza: siamo stati la prima società che ha vissuto il problema del Covid sulla nostra pelle nel 2020. Così una volta guariti ci siamo posti il problema di cosa fare in un ambiente come il centro sportivo di Bogliasco dove abbiamo spazi ristretti e campagna e dove decine di atleti condividono tanti spazi. Dopo alcune ricerche abbiamo preso contatto con la Nextsense, che ha brevettato le lampade Biovitae, un sistema già in uso per eliminare muffe e batteri. Assieme ad Alliance Medical con il professor Melioli abbiamo fatto dei test negli spogliatoi questa estate e constato che il sistema funziona".

A breve tutto il centro sportivo, compresa l'Academy , verrà dunque fornita di lampade Biovitae: "per ora siamo partiti dagli spogliatoi ma piano piano tutto il centro sarà illuminato con queste lampade".