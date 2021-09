Ronaldo: «Mourinho è ancora un grande, farà bene alla Roma»

GASPORT - "Seguo sempre il campionato italiano e con grande entusiasmo. L’Italia ha una tradizione calcistica incredibile ed è in ripresa, come dimostra la vittoria all’Europeo. La Serie A è qualche passo dietro la Premier League e la Liga, ma la Nazionale di Mancini è potente e piena di giovani bravi". Ronaldo promuove la Serie A e parla anche di José Mourinho. L'ex attaccante dell'Inter commenta il campionato italiano in una lunga intervista al quotidiano sportivo e menziona anche lo Special One. "Mourinho mi sembra il solito grande allenatore - le sue parole - . Migliorerà la Serie A con la sua esperienza e la sua maniera di lavorare. E’ uno dei più importanti tecnici al mondo. Sono sicuro che alla Roma farà bene perché è un professionista di altissimo profilo".