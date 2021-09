Primavera, Oliveras: "Volevamo vincere, pareggio difficile da accettare. Ci siamo rilassati troppo dopo il vantaggio" (VIDEO)

Nel postpartita di Milan-Roma, ha parlato Jan Oliveras ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole dopo il primo gol in giallorosso

La partita?

“Per noi è un pareggio difficile perché eravamo venuti per vincere. Può succedere, la partita è andata così e andava vinta prima”.

Cosa è successo dopo il vantaggio?

“Dovevamo essere più attenti, ci siamo rilassati un po’ dopo il nostro vantaggio e sarebbe servita maggior attenzione per non farli rientrare in gara”.

La tua posizione in campo?

“Gioco per la Roma e quello che mi dice il mister lo faccio e cerco di dare il massimo”.