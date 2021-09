Pirelli ed Inter: divorzio per lo storico sponsor milanese

La notizia è stata confermata: al termine di oltre venticinque anni, Pirelli non sarà

più lo sponsor della maglia dell'Inter, concludendo quello che è sempre stata una

delle accoppiate più rappresentative della storia del calcio contemporaneo. Si

tratta davvero di un'occasione per ripercorrere le migliori maglie di questa

iconica stagione.

Pirelli: sponsor Inter dal 1995

A partire dal 1995, Pirelli è stato uno dei pochi sponsor che hanno effettivamente

valorizzato in modo significativo la maglia di una squadra di calcio, diventando

parte integrante del design per la squadra interista nel corso degli ultimi due

decenni e mezzo. È quindi un giorno triste sentire che, confermando notizie che

da mesi circolavano sui media italiani, l'Inter sta per separarsi dal produttore di

pneumatici italiano, facendo calare il sipario su una delle partnership più durature

in questo gioco. L'ultimo accordo tra l'Inter e Pirelli è stato firmato nel febbraio

2016, ma sembra che ci sia un grande cambiamento in arrivò per la squadra di

Serie A. Il famoso produttore di pneumatici italiano è uno degli sponsor di

maglia più iconici di tutti i tempi - ma quest'anno sarà l'ultima maglia dell'Inter a

presentare il logo di Pirelli. L'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti

Provera, ha annunciato che l'accordo, che si ritiene essere circa 10 milioni di euro all'anno per lo spazio sulle maglie della squadra di Serie A non sarà rinnovato,

anche se il "rapporto con il club continuerà". l'Inter insieme al grande marchio di

pneumatici italiani Pirelli ha in questi 25 anni insieme vinto numero

competizioni, all'estero ed in Italia. Tra cui una Champions League, addirittura

cinque scudetti, quattro Coppe italiane e quattro SuperCoppe e una Coppa

UEFA, ed una coppa del modo per Club. Con un reciproco ritorno di immagine

per il club e per l'azienda, sancendo di fatto una partnership di indiscusso

successo. Pirelli d'altro canto è una società per azioni multinazionale con sede in

Italia molto famosa nel settore in cui opera, quello automobilistico, come

produttore di pneumatici per automobili dalle prestazioni importanti, uno sponsor

quindi dal valore aggiunto. Per vedere alcuni dei prodotti Pirelli potete visitare il

sito web 1001Pneumatici

Inter e Pirelli: un legame iconico come pochi

Il rapporto di un club di calcio con lo sponsor di maglia può diventare molto

importante e quello tra Inter e Pirelli a differenza di altri si è sempre basato sul

reciproco rispetto, senza che l'azienda interferisse sulle scelte del club. In altri

casi, come in quello del Parma, ci sono state operazioni da parte del main sponsor

- in questo caso Parmalat - , di diventare proprietario del team, legandolo però in

questo modo al proprio destino, motivo della caduta durante i primi anni 2000 del

team di Parma. Ci sono ancora oggi aziende che hanno legami molto stretti con i

club di calcio che sponsorizzano, come Fiat/Jeep e Juventus o Emirates con il

Milan.

Nuove partnership per l'Inter

L'emittente italiana Mediaset avrebbe affermato a dicembre che l'imprenditore

immobiliare cinese Evergrande Group era in pole position per assicurarsi la

facciata di sponsor di maglia.I proprietari dell'Inter sono stati nelle notizie

recentemente avendo cessato le operazioni dei campioni cinesi della Super

League Jiangsu FC, creando incertezza sul futuro finanziario del club milanese

nero azzurro, spingendo il presidente a rilasciare una dichiarazione per

rassicurare tutti i moltissimi sostenitori del club milanese.

L'azienda - secondo alcune dichiarazioni - la nostra proprietà tutta sarebbe in

trattative per fornire una serie di soluzioni a questo proposito.

Pirelli, come confermato dal suo stesso CEO lo scorso maggio, resterà al fianco

del team milanese anche se non sara più ben visibile sulle jersey dei giocatori,

quindi come main sponsor del club nerazzurro. Forse potrebbe essere un'importante azienda tecnologica cinese a prendere il posto di Pirelli come

principale azienda sponsorizzatrice.