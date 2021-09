Pelè rassicura: "Mi sto riprendendo molto bene"

Dopo il nuovo ricovero in un ospedale di San Paolo, Pelè ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni. Con una foto su Instagram, il brasiliano ha dichiarato di sentirsi meglio e che il recupero procede bene. L'ottantenne si trova in terapia intensiva dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al colon ed ora è sotto osservazione dopo aver avuto un episodio di reflusso. Queste le sue parole: "Amici miei, mi sto riprendendo molto bene. Oggi ho ricevuto visite da familiari, continuo a sorridere ogni giorno. Grazie per tutto l'affetto che ricevo da voi".