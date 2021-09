Pelè: la leggenda del calcio in terapia intensiva a San Paolo. Condizioni stabili

Spostato in terapia intensiva Edson Arantes do Nascimento, conosciuto universalmente come Pelè. La leggenda del calcio mondiale è ricoverato in ospedale a San Paolo, Brasile, da fine agosto e, secondo quanto riportato dalle fonti locali, l'equipe medica che ne cura lo stato di salute avrebbe deciso di monitorarlo attentamente dopo un episodio di reflusso verificatosi nella serata di ieri. Pelé aveva lasciato la terapia intensiva martedì scorso. Le sue condizioni, ad ogni modo, sarebbero al momento stabili.

(espn.com.br)

