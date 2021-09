Nela: «Con Mourinho la Roma è un passo avanti alle altre»

NSL RADIO - "Questa città aveva bisogno di uno choc ed è arrivato con Mourinho. E poi i risultati si sono già visti: questo è un buonissimo gruppo. Per le questioni tattiche e il bel gioco, servirà tempo". Sebino Nela, ex giocatore della Roma, parla così del momento della formazione giallorossa.

"Non mi aspettavo l’ingaggio di Mourinho: certo mi auguravo una cosa simile, la auspicavo. Sarà una bella annata per la Capitale: non sottovalutiamo nemmeno la Lazio. Sarri è un gran colpo - prosegue -. Quando non parti favorito, dipende molto anche dalle tue avversarie. Per quello che ho visto mi sembra che possa essere un campionato equilibrato, dove se la possono giocare almeno 4-5 squadre, sono tutte sullo stesso livello. Ecco perché quest’anno la differenza possono farla gli allenatori. La Roma da questo punto di vista è un passo avanti: capiremo di che pasta è fatta dalla sesta in poi. Dopo il derby per capirsi".