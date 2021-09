Napoli, Juan Jesus: "A Roma sono sempre stato professionale, non so perché giocassi poco"

RADIO KISS KISS NAPOLI - Chiusa l'avventura alla Roma con la naturale scadenza del contratto lo scorso giugno, Juan Jesus si è accasato al Napoli di Luciano Spalletti. E, commentando il suo arrivo in azzurro all'emittente radiofonica, ha parlato anche del club giallorosso: "A Napoli mi sento già a casa, sto vivendo un’esperienza molto bella. Il gruppo è fantastico. Mister Spalletti come sempre ha grande personalità e ci trasmette serenità. Luciano è quasi un padre per noi. Non so perché ho giocato poco a Roma. Non sono mai stato infortunato, volevo essere sempre pronto, a Trigoria ero il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, sono stato sempre professionale. Come ho sempre fatto, ho sempre dato il mio meglio, posso giocare a due o a tre. Devo solo dimostrare quello che sono".