Moscardelli: "La Roma di Mourinho ha dimostrato di avere una mentalità già ben definita. Giusto provare ad arrivare in fondo alla Conference League"

CENTRO SUONO SPORT - Davide Moscardelli, ex giocatore e noto tifoso della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica durante il programma 'Parametri zero' in cui, tra le altre cose, ha parlato del suo futuro come compagno di Francesco Totti nella squadra di calcio a 8, della Roma di José Mourinho e della gara di questa sera in Conference League. Queste le sue parole.

E’ pronto per giocare con Francesco Totti anche se in un campionato di Calcio a 8?

Assolutamente, sto contando i giorni. E’ comunque un campionato a tutti gli effetti e voglio vincerlo. Iniziamo il 27 settembre.

Cosa pensa della Roma di Mourinho?

Ha dimostrato di saper soffrire e di avere una mentalità già ben definita. Ha anche divertito, giocando bene. In più c’è entusiasmo, una componente fondamentale.

Questa sera Mayoral potrebbe non giocare, mentre dal primo minuto dovrebbe partire Shomurodov? Cosa pensi di questi due attaccanti e se credi che lo spagnolo possa risentirne per un’eventuale esclusione...

Mayoral mi piace molto e penso sia giusto che la Roma lo abbia confermato. Non è semplice per un attaccante fare bene al primo anno, ovvio che una panchina oggi potrebbe un po’ incupirlo. Ma lì deve essere un bravo psicologo l’allenatore e noi abbiamo Mourinho. Questo vale anche per altri giocatori che vengono utilizzati meno come Villar. Ci puoi rimanere male ma devi farti trovare pronto sempre, perché la squadra può avere bisogno di te in qualsiasi momento. C’è un solo modo per farlo: allenarsi come si deve. Su Shomurodov la penso allo stesso modo. Ottimo acquisto della Roma.

Ti piace l’idea della Conference League?

Forse non avrà il massimo dell’appeal ma intanto potendoci partecipare è giusto provare ad arrivare fino in fondo. Trovo anche corretto e bello per il calcio che ci sia l’opportunità di giocare una competizione europea anche per quelle squadre che giocano in campionati non di primo piano.

Dove può arrivare la Roma?

Questo è un campionato dove non vedo una squadra in grado di fare il vuoto. Può veramente succedere di tutto anche se per lo scudetto sarei prudente. Penso che l’obiettivo sia quello di tornare in Champions League.